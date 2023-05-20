ما بين التصنفيات الدولية والتأكيدات الحكومية.. كيف هو وضع الرعاية الصحية الأولية بالعراق؟

2023/05/20 | 09:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنف موقع نومبيو المختص بجودة الحياة حول العالم العراق في المرتبة الثالثة كأسوأ دولة في العالم من حيث جودة الرعاية الصحية الأولية، الأمر الذي رفضته وزارة الصحة وعدته تصنيفا يفتقد للمعايير العلمية.

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