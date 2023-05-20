السودان.. البرهان يعلن عن تعيينات جديدة منها نائب له ومساعدين

2023/05/20 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحاكم العسكري وقائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن تعيينات جديدة في صفوف القوات المسلحة منها نائب له ومساعدين اثنين.

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