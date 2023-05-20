2023/05/20 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة البصرة ، اليوم السبت، منع دخول المواشي إلى المحافظة بسبب انتشار الحمى النزفية. وبينت وثيقة صادرة عن مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البصرة تمنع دخول المواشي إلى المحافظة المركز الخبري الوطني.

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