2023/05/20 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية، بأنّ سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه سوريا تعرّضت إلى أكبر ضربة لها حتى الآن.كلام الصحيفة جاء بعد ترحيب جامعة الدول العربية بعودة سوريا والرئيس بشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة: بايدن يخسر أكبر معركة في سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: بايدن يخسر أكبر معركة في سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: بايدن يخسر أكبر معركة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).