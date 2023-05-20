رغم توقف المحادثات.. بايدن لا يزال يعتقد أن واشنطن

2023/05/20 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام لتجنب تخلف واشنطن عن سداد ديونها رغم توقف المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب.

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