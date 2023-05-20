معركة الولجة إحدى أهم المعارك بين المسلمين والفرس

2023/05/20 | 10:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واحدة من سلسلة معارك جرت عام 12هـ، بين المسلمين والفرس على تخوم العراق، قادها خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة أثناء خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانتصر فيها جيش المسلمين.

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