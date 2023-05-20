نائب: الموازنة فرضت ضرائب بنسبة 10% على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة

2023/05/20 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس، السبت، أعضاء البرلمان إلى رفض التصويت على فقرة إعادة الضرائب على بطاقات شحن رصيد الهاتف النقال،بعد إدراجها في الموازنة.

وقال يارويس في بيان، إن "اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20٪".

وأعرب يارويس عن "أسفه" لأن مشروع قانون موازنة 2023 "اعيدت فيه تلك الضريبة وبنسبة 10 بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن".

واضاف، انه "اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة".

ودعا ياوريس جميع اعضاء مجلس النواب إلى "عدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات اعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى اسعارها كما هي دون زيادة".

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