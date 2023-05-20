بين الفحم والتطور الصناعي .. مهنة الاوتجي في مدينة كربلاء المقدسة

2023/05/20 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت موسوعة كربلاء الحضارية الشاملة

الصادرة عن مركز كربلاء للدراسات

والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة،

بالجزء الأول من محورها الاجتماعي ضمن

المهن التجارية القديمة في مدينة

كربلاء المقدسة وصفاً لمهن

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