2023/05/20 | 10:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العراقية تقبض على "جماعة القربان" التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/20 | 10:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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