الحمى النزفية.. البصرة تمنع دخول الحيوانات إلى المحافظة (وثيقة)

2023/05/20 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت محافظة البصرة، منع دخول الحيوانات (المواشي) الى المحافظة على خلفية ظهور إصابات بالحمى النزفية.

وأشارت وثيقة صادرة من مكتب المحافظ اسعد العيداني بتاريخ 18-5-2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى أنه "لمقتضيات الضرورة تقرر منع دخول الحيوانات بأنواعها من المحافظات كافة".

فيما أعلنت محافظة واسط، أمس الجمعة، اتخاذ إجراءات "صارمة" للحد من انتشار مرض الحمى النزفية.

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