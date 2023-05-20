أمطار رعدية وتصاعد للغبار وانخفاض بالحرارة.. إيضاح مفصّل بالطقس

2023/05/20 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى فرص لتساقط امطار رعدية وتصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من اليوم.

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