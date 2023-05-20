باتلر يمنح ميامي فوزاً ثانياً في أرض بوسطن

2023/05/20 | 10:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس (أ ف ب) – قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت بمعركة شرسة في الربع الأخير، فتقوّف على مضيفه بوسطن سلتيكس مرّة ثانية توالياً، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).وصدم هيت صاحب الأرض 111-105، ليتقدّمه 2-0 قبل انتقال السلسلة إلى ميامي في المباراتين الثالثة والرابعة، حيث […]

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