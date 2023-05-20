كربلاء تجهز دائرة صحة المحافظة بـ(29) عجلة اسعاف فوري بمواصفاتٍ عالية (صور)

2023/05/20 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت الحكومة المحلية في كربلاء

المقدسة مشروع تجهيز دائرة الصحة

بـعجلات إسعاف فوري بمواصفاتٍ عالية

ومن مناشئ رصينة ومُعتمدة ضمن إطار

برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي

وقال بيان لحكومة كربلاء المحلي

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