الفياض: فتوى الجهاد الكفائي رسمت معالم العراق الجديد

2023/05/20 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، الانتهاء من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، فيما أكد أن فتوى الجهاد الكفائي رسمت معالم العراق الجديد.وقال الفياض في مؤتمر أمني بمحافظة نينوى حضرته وكالة ايرث نيوز، إنه “تم الانتهاء من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”، مؤكداً “المضي في […]

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