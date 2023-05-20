2023/05/20 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقرارا لليوم الثالث على التوالي في بورصة بغداد والمحافظات وكما ياتي: – بلغ سعر البيع 145750 دينار لكل 100 دولار.– بلغ سعر الشراء 143750 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار الدولار في البورصة المحلية المركز الخبري الوطني.

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