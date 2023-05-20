2023/05/20 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي كاروان علي يارويس، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية ترفض عودة ضرائب بطاقات تعبئة الهاتف النقال المركز الخبري الوطني.

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