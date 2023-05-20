زيلينسكي يصل هيروشيما ويؤكد:

2023/05/20 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن قمة مجموعة السبع ستجعل السلام "أقرب" غداة وصوله لليابان للمشاركة في الاجتماعات.

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