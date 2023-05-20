طوره الإنسان للحروب الكيميائية.. ما هي أعراض التعرض لغاز السارين وطرق علاجه؟

2023/05/20 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاز السارين، سائل عديم اللون والطعم والرائحة، ويمتاز بقابليته للتحوّل من الحالة السائلة إلى الغازية.عند تبخّره وانتشاره في البيئة، قد يتعرّض الأشخاص للسارين من طريق لمسه الجلد أو العين أو استنشاقه، ويمكن أن يختلط بالمياه أو الطعام.

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