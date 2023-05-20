مجموعة السبع تحذّر: الإكراه الاقتصادي سيواجه عواقب

2023/05/20 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيروشيما (اليابان) (أ ف ب) – نبّه قادة مجموعة السبع السبت إلى أن أي محاولات “تسليح” للتجارة ولسلاسل التوريد “ستفشل وستواجه عواقب”، في تحذير مبطّن إلى الصين بشأن ممارستها الاقتصادية.وقالت المجموعة في بيان لم تذكر فيه الصين بشكل مباشر “إن محاولات تسليح التبعيات الاقتصادية من خلال إجبار أعضاء مجموعة السبع وشركائنا، بمن فيهم […]

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