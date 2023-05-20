البشر بدأوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة

2023/05/20 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوبنهاغن (أ ف ب) – خلصت دراسة حديثة إلى أن أقدم السجلات التي تُظهر التقبيل كعنصر من عناصر الرومانسية تعود إلى 4500 عام، أي قبل ألف عام مما كان يُعتقد في السابق.وأظهرت الدراسة الجديدة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة “ساينس”، أن التقبيل ربما كان منتشراً على نطاق واسع حتى في العالم القديم.ويقدم […]

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