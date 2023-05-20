2023/05/20 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن حدوث حالات تلاعبٍ في...

ظهرت المقالة تلاعب بأضابير تعيينات عقود تنمية الأقاليم في واسط أولاً على المسلة.

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