2023/05/20 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم السبت، اعتقال متهم قتل زوجته بواسطة بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية في المحافظة.

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