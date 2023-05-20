“رسالة تحذير” من قادة السبع للصين

2023/05/20 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي بيان صدر خلال لقاء القادة في هيروشيما، دعا المسؤولون بكين إلى “الضغط على روسيا لتوقف عدوانها العسكري ولتسحب فورًا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من أوكرانيا”.

كما حذروا من أن “التسريع في بناء ترسانتها النووية دون شفافية أو حوار هادف يشكل مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي”.

وقال سوليفان: “نسعى للتعاون مع الصين في الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وسنعمل على معالجة مخاوفنا المهمة التي لدينا مع الصين في مجموعة من المجالات”.

قال بيان القادة السابق إن كوريا الشمالية– التي كانت تختبر صواريخ بوتيرة سريعة في محاولة لتعزيز برنامج نووي يهدف إلى استهداف البر الرئيسي للولايات المتحدة- يجب أن تتخلى تمامًا عن طموحاتها بشأن الحصول على قنبلة نووية، بما في ذلك أي تجارب أو عمليات إطلاق نووية أخرى تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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