2023/05/20 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي يوجه رسالة للسوداني داخل الحرم المكي..شاهد ماذا قال؟

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