2023/05/20 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 متهمين بينهم امرأة بتجارة الأعضاء البشرية وآخرِين بالقتل والتهديد في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعصابة تتجار بالأعضاء البشرية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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