القبض على 6 متهمين بتجارة الأعضاء البشرية وآخرين بالقتل في بغداد

2023/05/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 متهمين بينهم امرأة بتجارة الأعضاء البشرية وآخرِين بالقتل والتهديد في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكّنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، ومفرزة من مكتب مكافحة الاتجار بالبشر –الكرخ، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بينهم امرأة مطلوبين وفق أحكام المادة 5 (تجارة الأعضاء البشرية) في منطقة البياع".

واضافت أنه "ألقت قوة من اللواء الخامس القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 405 (قتل عمد) في منطقة الحرية، كذلك تمكّنت مفارز اللواء الثامن من إلقاء القبض على 2 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 430 (تهديد) في منطقة شاطئ التاجي".

وفي ذات السياق، اشارت الى أن "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة مع مفرزة من مركز شرطة الشعب، القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 432 (تهديد) في منطقة الشعب".

وتابعت أنه "تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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