برلماني يهدد بمقاطعة جلسة تمرير الموازنة 

2023/05/20 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

هدد النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، اليوم السبت، بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة في حال عدم "إنصاف" الديوانية.

وقال المياحي في بيان، إننا "كنا وفي جميع المناسبات من الداعمين للعملية السياسية وكانت الديوانية وأهلها من أول المضحين من أجل إنجاحها وقدمنا التضحيات التي لا تعد ولا تحصى من أجل العراق وديمومة تجربته الديمقراطية ومحاربة الإرهاب"، مضيفاً أنه "وللأسف الشديد ورغم تلك التضحيات فإن الجزاء كان إهمال أبسط الحقوق التي أقرها الدستور لحفظ المواطن وتوفير الحياة الكريمة له".

وتابع، أن "الديوانية والجميع يعلم بأنها من المحافظات الفقيرة ولا تمتلك أي مورد إضافي أو منفذ حدودي لدعم اقتصادها، وحتى الزراعة التي كانت الداعم الوحيد لأبنائها فقد دخلت في مرحلة الخطر نتيجة للجفاف ونقص الحصص المائية، ما يجعلنا أمام وقفة جادة لإنصاف الديوانية وإنقاذ أهلها من خلال تضمين ملفين مهمين في الموازنة".

وأوضح، أن "أول هذه الملفات هو تخصيص درجات وظيفية لأبنائها نتيجة انعدام سبل المعيشة الأخرى وارتفاع معدل البطالة فيها ما خلق هجرة سكانية وخصوصاً من شريحة الشباب إلى محافظات أخرى للبحث عن فرص العمل واستثنائها من قرار إيقاف الدرجات الوظيفية في الموازنة، أما الملف الثاني من خلال زيادة تخصيصات المحافظة بالموازنة وبما يوفر لها المساحة الكافية لاستكمال البنى التحتية وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة إضافة إلى إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري ومطار تجاري لما للمحافظة من موقع جغرافي استراتيجي وحيوي وبما يسمح بتنشيط وضع المحافظة ويوفر فرص عمل للشباب ويدعم اقتصادها المحلي".

وأكد المياحي، "سنعمل بقوة ونستمر في دعم الحكومة وبرنامجها ومجلس النواب لتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، لكننا ومن باب الأمانة والمسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الديوانية وأهلها فسنقاطع جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم تضمين مطالبنا وإنصاف المظلومين".

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