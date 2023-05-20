نائب عن الديوانية: سنقاطع جلسة التصويت على الموازنة في هذه الحالة

2023/05/20 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، اليوم السبت، من مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية في حال عدم تضمين ملفين مهمين فيها.وقال المياحي في بيان تلقته ايرث نيوز، اننا “كنا وفي جميع المناسبات من الداعمين للعملية السياسية وكانت الديوانية واهلها من اول المضحين من اجل انجاحها وقدمنا التضحيات التي لا […]

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