مباراتان في دوري الكرة الممتاز اليوم السبت

2023/05/20 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تختتم منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بإقامة مباراتين في العاصمة بغداد.

وفي المواجهة الاولى، يلاقي النفط فريق القوة الجوية عند الساعة الرابعة و45 دقيقة.

وفي اللقاء الثاني، يلاعب الشرطة فريق الكرخ على ملعب الشعب الدولي أيضاً عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان من المفترض أن تقام المباراتين على ملعب الساحر أحمد راضي، لكن اتحاد الكرة قرر نقلهما إلى ملعب الشعب الدولي بسبب أعمال الصيانة في الملعب الأول.

وكانت نتائج مباريات يوم أمس قد جاءت على النحو التالي: الديوانية 0-4 نفط البصرة، الزوراء 3-1 أربيل، زاخو 2-2 الحدود.

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