نائب يحذر من مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة

2023/05/20 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، من مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية في حال عدم تضمين ملفين مهمين فيها.

وقال المياحي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي، اننا “كنا وفي جميع المناسبات من الداعمين للعملية السياسية وكانت الديوانية واهلها من اول المضحين من اجل انجاحها وقدمنا التضحيات التي لا تعد ولا تحصى من اجل العراق و ديمومة تجربته الديمقراطية و محاربة الارهاب”، مبينا انه “وللاسف الشديد ورغم تلك التضحيات فان الجزاء كان اهمال ابسط الحقوق التي اقرها الدستور لحفظ المواطن وتوفير الحياة الكريمة له”.

واضاف المياحي، ان “الديوانية والجميع يعلم بانها من المحافظات الفقيرة ولا تمتلك اي مورد اضافي او منفذ حدودي لدعم اقتصادها وحتى الزراعة التي كانت الداعم الوحيد لابنائها فقد دخلت في مرحلة الخطر نتيجة للجفاف ونقص الحصص المائية ، ما يجعلنا امام وقفة جادة لانصاف الديوانية و انقاذ اهلها من خلال تضمين ملفين مهمين في الموازنة”.

وتابع ان “اول هذه الملفات هو تخصيص درجات وظيفية لابنائها نتيجة انعدام سبل المعيشة الاخرى وارتفاع معدل البطالة فيها ما خلق هجرة سكانية وخصوصا من شريحة الشباب الى محافظات اخرى للبحث عن فرص العمل واستثنائها من قرار ايقاف الدرجات الوظيفية في الموازنة ، اما الملف الثاني من خلال زيادة تخصيصات المحافظة بالموازنة وبما يوفر لها المساحة الكافية لاستكمال البنى التحتية وانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة اضافة الى انشاء منطقة حرة للتبادل التجاري ومطار تجاري لما للمحافظة من موقع جغرافي استراتيجي وحيوي وبما يسمح بتنشيط وضع المحافظة ويوفر فرص عمل للشباب ويدعم اقتصادها المحلي”.

واكد المياحي، اننا “سنعمل بقوة ونستمر في دعم الحكومة وبرنامجها ومجلس النواب لتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن لكننا ومن باب الامانة والمسؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية تجاه الديوانية واهلها فسنقاطع جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم تضمين مطالبنا وانصاف المظلومين”.

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