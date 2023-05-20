كاميرا تلتقط لحظة مرعبة داخل منزل.. شاهد ما حدث لـ“سكوتر” كهربائي فجأة

2023/05/20 | 12:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة رصدتها كاميرا مراقبة داخل أحد المنازل في لندن، انفجرت بطارية دراجة “سكوتر” كهربائية أثناء شحنها بشكل مفاجئ وفقًا لـ “لواء إطفاء لندن” (قسم الإطفاء في المدينة) الذي يقول إن الدراجات الكهربائية و دراجات الـ“سكوتر” الكهربائية تسببت في 60 حريقًا في لندن حتى الآن هذا العام ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، وكان مالك دراجة الـ “سكوتر” قد اشتراها قبل أسبوعين فقط.

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