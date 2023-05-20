"هيونداي" تدفع 200 مليون دولار تعويضات لضحايا تحد على تيك توك

2023/05/20 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات من تصنيعها في الولايات المتحدة، بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحد حقق انتشارا كبيرا على تطبيق تيك توك.

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