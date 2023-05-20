مكونة من 4 نساء ورجل.. اعتقال عصابة اثناء محاولتهم بيع طفل في بغداد

2023/05/20 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على عصابة مكونة من أربع نساء ورجل اثناء محاولتهم بيع طفل في بغداد.

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