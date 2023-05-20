نائب رئيس الوزراء وزير النفط يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي نوفاك

2023/05/20 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ونظيره الروسينائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك على اهمية العمل الجماعي والتعاون والتضامن المشترك ، للدول المنتجة للنفط (أوبك+) في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، واستقرار أسواق النفط العالمية ، مؤكدين التزام البلدين بأتفاق (أوبك +) وبخفض الانتاج الطوعي الى نهاية العام 2023.جاء ذلك خلال إتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفطاليوم الجمعة من نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك.جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتطويرها ، وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة ، الى جانب بحث تطورات الاسواق النفطية ، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي .

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