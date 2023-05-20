2023/05/20 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، احباط محاولة بيع طفل بمبلغ (25) مليون دينار عراقي في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بعد ورود معلومات استخباراتية عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).