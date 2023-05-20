وزير العمل: قانون الضمان الاجتماعي أعطى حقوق المرأة العاملة كاملةً

2023/05/20 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي ، اليوم السبت ، ان قانون الضمان الاجتماعي أعطى حقوق المرأة العاملة كاملةً.وقال الاسدي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” بعد […]

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