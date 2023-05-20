طبيب اختصاصي: الفحص المبكر عن امراض الجهاز الهضمي اصبح امرا حتميا

2023/05/20 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد طبيب مختص ان عمليات الفحص المبكر

عن امراض الجهاز الهضمي وخاصة القولون

بات امرا حتميا، لاسيما مع توفر الاجهزة

الناظورية التخصصية في مستشفيات دائرة

صحة كربلاء والعتبات المقدسة

والمستشفيات الاهلية وع

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