حقيقة وجود توتر داخل مخيم مخمور للاجئين مع القوات الأمنية

2023/05/20 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

كشف المسؤول بالاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، اليوم السبت، عن تفاصيل التوتر الأمني الاخير في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقال كلالي لـ(بغداد اليوم) إن "وفداً من وزارة الداخلية الاتحادية زار مخيم للنازحين الكرد الأتراك وأجرى اجتماعا مع ممثلي المخيم".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تريد إعادة ممثليها إلى المخيم، ولا توجد أي محاصرة أمنية للمخيم"، مبينا أن “جميع من في المخيم هم من اللاجئين الأتراك من المدنيين المعارضين لسلطة تركيا".

وفي وقت سابق كشفت مصادر إعلامية عن تطويق القوات الاتحادية، لمخيم مخمور بمحافظة نينوى دون معرفة الأسباب.

فيما أشارت مصادر مطلعة، الى حدوث توتر أمني بالقرب من المخيم على خلفية وصول قوات من الجيش العراقي لتثبيت نقاط مرابطة بالقرب من المخيم.





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