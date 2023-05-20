وزير العمل يتحدث عن موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ

2023/05/20 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت، موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال حيز التنفيذ.

وأكد الاسدي خلال الورشة الخاصة بتطبيق القانون، التي بدأت اعمالها اليوم في بغداد، وتابعته (بغداد اليوم)، "التزام الوزارة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية".

وقال الاسدي: " نحتفي هذا اليوم بإطلاق مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي مضى على تشريعه أكثر من 50 عاما ولم ينفذ لغاية اليوم".

واضاف، أن " قانون التقاعد من اهم القوانين الرئيسة والتشريعات الحيوية، وفيه من الميزات ما يجعل العمال يتسابقون على التسجيل في هذا القانون".

واوضح، أن "الشريحة الاوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي، كما ستدفع الحكومة التوقيفات التقاعدية بنسبة ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل".

وتابع بالقول:" ستتم زيادة رواتب العمال المتقاعدين بنحو 100 ألف دينار، وبذلك يصبح الراتب التقاعدي للعامل 500 ألف دينار، كما باشرنا منذ تسلمنا مهام الوزارة بخدمة شريحة الفقراء من خلال الاتمتة وزيادة رواتب المتقاعدين والاعانة الاجتماعية ".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.





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