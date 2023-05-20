إحباط صفقة بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار في بغداد واعتقال المتورطين

2023/05/20 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،اليوم السبت، من إحباط صفقة لبيع طفل والقت القبض على الخاطفين في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته(بغداد اليوم)، أنه " بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من اربع نساء ورجل يرومون بيع طفل يبلغ من العمر 5 أيام مقابل مبلغ مالي مقدارة 25 مليون دينار عراقي".

وأضاف البيان، "تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات من الجريمة المنظمة الانبار واستدراج المتهمين والقبض عليهم في احدى مناطق العاصمة بغداد اثناء قيامهم بعملية الاتجار وانقاذ الطفل".

واشار الى انه " تم عرض الاوراق التحقيقيه امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".

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