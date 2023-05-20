المندلاوي: البرلمان سيصوت على الموازنة الاثنين المقبل

2023/05/20 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، السبت، أن مجلس النواب سيشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل.

وقال المندلاوي في تصريح لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه لا توجد أي مشاكل تعرقل إقرار قانون الموازنة العامة، مضيفاً أن جميع الكتل السياسية متفقة على إقرار هذا القانون.

وتابع المندلاوي، أنه "بحسب ما متفق عليه فإن مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين المقبل".

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