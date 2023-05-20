إيران تنفذ عملية إعدام جديدة بحق شخص أدين بـ

2023/05/20 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات الإيرانية، السبت، حكم الإعدام بحق مدان بإدارة شبكة للإتجار بالبشر والدعارة، وفق السلطة القضائية، غداة تنفيذ حكم مماثل بحق ثلاثة محكومين بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني.

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