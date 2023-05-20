منهم الشيعة والهزارة.. ضراوة هجمات داعش في أفغانستان بالأرقام

2023/05/20 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ما يقرب من عامين منذ استيلاء طالبان على أفغانستان، صعد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان حجم وتعقيد الهجمات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى الضغط على الحكومة الجديدة وإثارة مخاوف في الغرب.

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