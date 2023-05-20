بيان غاضب من نادي الميناء بسبب باسم قاسم

2023/05/20 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، عن استغرابها من اتفاق مدربها باسم قاسم مع إدارة نادي النفط.

وذكر نادي الميناء في بيان إن “الهيئة الادارية لنادي الميناء تعرب عن استياءها من تواجد الكابتن باسم قاسم في الوحدة التدريبة لنادي النفط والقاءه محاضرة على اللاعبين على الرغم من ارتباطه بعقد مع نادينا وان الاتفاق ان تكون هناك جلسة بين الطرفين بعد المباراة النهائية للتباحث حول الموسم القادم وتجديد التعاقد”.

وتابع أن “إدارتنا كانت قد سلمت كافة المستحقات المالية للمدرب قبل المباراة النهائية احتراما لبنود العقد بين الطرفين وكذلك سجلت ادارتنا عتبها على الاخوة في إدارة نادي النفط، حيث إن العلاقات بين الأندية يجب أن تبنى عبر احترام العقود بين الأطراف وأن لا تكون بهذه الصورة التي تبتعد عن الاحتراف”.

يذكر ان باسم قاسم نجح في قيادة الميناء إلى الدوري الممتاز، بعد تصدره المجموعة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

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