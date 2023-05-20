العراق على طاولة قمة جدة العربية و بغداد محط اهتمام العرب | تقرير

2023/05/20 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنعقد الدورة الثانية والثلاثين من القمة العربية في جدة وسط تفاؤل مراقبين بانعكاس عودة العلاقات بين دول في جامعة الدول العربية وعلاقات إقليمية على نتائج اثنين وثلاثين مشروع قرار على جدول أعمالها بما فيها مشاركة العراق الذي يعتبر صمام أمان للمنطقة..

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