تكاتف عربي لحل الأزمات ومواجهة التحديات.. إعلان جدة يرفض دعم تشكيل الميليشيات | الحصاد الاخباري

2023/05/20 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعلان جدة يرفض دعم تشكيل الميليشيات خارج نطاق مؤسسات الدولة..



ويؤكد أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

توافق عربي حول ضرورة التكاتف لمعالجة القضايا وفي مقدمتها الأزمة السورية والسودان واليمن وليبيا..



إلى جانب دعم القضية الفلسطينية.

السوداني يدعو الجامعة العربية لبناء تكتل اقتصادي لاستثمار الموارد..



ويرحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي.

ولي العهد السعودي في قمة جدة..



ماضون نحو السلام لتحقيق مصالح شعوبنا..



ولن نسمح بتحول المنطقة إلى ميادين للصراعات.

أمن العراق جزء من أمننا القومي..



وندعم خطوات حكومته لإعادة دوره الريادي ..



يقول العاهل الأردني.

من قمة جدة ..



زيلينسكي يدعو الدول العربية لدعم مبادرته لإنهاء الحرب..



وبوتين يبعث رسالة: عازمون على دعم الجهود لحل القضايا الإقليمية.

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