​ديالى تجري تحقيقاً حول موجة الحرائق الأخيرة: الصواعق بريئة من بعضها

2023/05/20 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن اجراء تحقيق عميق بشأن موجة الحرائق الاخيرة التي شهدتها محافظة ديالى، فيما اشار الى أن الصواعق الرعدية بريئة منها .

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية تجري تحقيقا معمقا في موجة الحرائق التي ضربت ست مناطق في ديالى خلال الـ 72 ساعة الماضية والتي من ابرزها حريق بساتين خرنابات والذي التهم قرابة 40 دونم في اشهر بساتين المحافظة".

واضاف، أن "الإدعاء بان جميع الحرائق تقف ورائها الصواعق الرعدية مشكوك به مما استلزم اجراء تحقيق معمق للوقوف على حقيقة اسباب الحرائق كلا حسب منطقته"، لافتا الى أنه "تم صدور اوامر ببقاء جميع القوات الامنية القريبة من حقول الحنطة في حالة استنفار والى اشعار اخر لحين اكمال موسم الحصاد".

واشار الى أن "اكثر من 20 فرقة للدفاع المدني انتشرت حول حقول الحنطة كاجراء وقائي مع تعزيزها بصهاريج مياه عند الضرورة تحسبا لاي حرائق مع استمرار موسم الحصاد".

وتشهد ديالى بين الحين والاخر حوادث حرائق تطال بساتين ومناطق تجارية لاسباب ودواعي غالباً ما تسجل "مجهولة".

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