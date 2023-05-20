رغم القيود الاجتماعية.. الرياضة النسائية تنتعش في جنوب العراق

2023/05/20 | 13:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم قلة عدد الفتيات اللواتي يمارسن الرياضة في محافظة ذي قار، برزت فرق رياضية نسائية عدة في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، فضلا عن أسماء إناث في ألعاب القوى ورمي القرص والسهم والقوس.

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