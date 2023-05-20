2023/05/20 | 14:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونديال الشباب.. اتهام منتخب العراق بممارسات تخريبية والاعتداء الجنسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/20 | 14:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال الشباب.. اتهام منتخب العراق بممارسات تخريبية والاعتداء الجنسي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال الشباب.. اتهام منتخب العراق بممارسات تخريبية والاعتداء الجنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).