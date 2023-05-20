2023/05/20 | 14:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: انطلقت فعاليات التحالف السني الجديد الذي يحمل اسم، تحالف الانبار...

ظهرت المقالة تحالف الأنبار الموحد قد يطيح بالحلبوسي اذا كسب دعم القوى الشيعية أولاً على المسلة.

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